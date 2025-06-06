На рынок вышел новый просторный седан со смешным расходом по очень доступной цене

Chery представила Fulwin A8 — гибридный седан с запасом хода 1400 км

Компания Chery запустила на китайском рынке новый гибридный седан Fulwin A8, который по габаритам представляет собой аналог Toyota Camry.

Цены на модель начинаются от 11 тысяч долларов (863 500 рублей по текущему курсу), что делает ее весьма привлекательной для покупателей. Fulwin A8 предлагает пять версий: три из них оснащены меньшей батареей, обеспечивающей запас хода в 70 км на одном электричестве, а две – большей, где этот показатель составляет 145 км. Топовая версия с меньшей батареей стоит 13 тысяч долларов, а с большей – 15,3 тысячи долларов. Все указанные цены являются розничными, без учета скидок.

Chery Fulwin A8

Габариты автомобиля составляют 4790 × 1843 × 1487 мм, а колесная база – 2790 мм. Салон оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами, а медиасистема построена на основе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Машина также включает 19 систем помощи водителю, а кузов на 80% выполнен из высокопрочной стали.

Гибридная установка включает либо атмосферный, либо турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель, что позволяет достичь среднего расхода в 4,55 л/100 км (по методике WLTC) и запас хода на бензине более 1400 км.

Кроме того, модель использует новую бесступенчатую трансмиссию DHT, что позволяет работать в последовательном и параллельном режимах, а также передвигаться как на электричестве, так и на бензине.

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Источник: ITHome