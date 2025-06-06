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На рынок вышел новый просторный седан со смешным расходом по очень доступной цене

Chery представила Fulwin A8 — гибридный седан с запасом хода 1400 км

Компания Chery запустила на китайском рынке новый гибридный седан Fulwin A8, который по габаритам представляет собой аналог Toyota Camry.

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Цены на модель начинаются от 11 тысяч долларов (863 500 рублей по текущему курсу), что делает ее весьма привлекательной для покупателей. Fulwin A8 предлагает пять версий: три из них оснащены меньшей батареей, обеспечивающей запас хода в 70 км на одном электричестве, а две – большей, где этот показатель составляет 145 км. Топовая версия с меньшей батареей стоит 13 тысяч долларов, а с большей – 15,3 тысячи долларов. Все указанные цены являются розничными, без учета скидок.

Chery Fulwin A8
Chery Fulwin A8
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Габариты автомобиля составляют 4790 × 1843 × 1487 мм, а колесная база – 2790 мм. Салон оснащен двумя 12,3-дюймовыми экранами, а медиасистема построена на основе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Машина также включает 19 систем помощи водителю, а кузов на 80% выполнен из высокопрочной стали.

Гибридная установка включает либо атмосферный, либо турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель, что позволяет достичь среднего расхода в 4,55 л/100 км (по методике WLTC) и запас хода на бензине более 1400 км.

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Кроме того, модель использует новую бесступенчатую трансмиссию DHT, что позволяет работать в последовательном и параллельном режимах, а также передвигаться как на электричестве, так и на бензине.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Количество просмотров 2430
06.06.2025 
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