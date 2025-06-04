Что изменилось для водителей с июня: неприятные нововведения

Эксперт Франк предупредила водителей о новых штрафах и расходах на автомобили

С началом лета в России вступили в силу сразу несколько изменений, которые затронули автомобилистов.

Вместе с генеральным директором компании Frank Auto Ириной Франк мы выбрали самые важные нововведения, о которых нужно знать водителям, чтобы не попасть в неприятную ситуацию или не потратить лишние деньги.

Повышение стоимости проезда по МСД

С начала июня цена проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра (МСД) в часы пик увеличится до 7 рублей за один километр. До этого стоимость составляла 5 рублей за один километр.

Таким образом, тариф вырос на 40%. Это решение принято с целью снизить загруженность дорог в наиболее напряженные периоды и чтобы стимулировать равномерное распределение транспортного потока.

Напомним, платный режим на МСД действует с 15 февраля 2025 года. По данным Дептранса Москвы, для водителей столицы и Подмосковья большую часть времени движение остается бесплатным — около 70% времени в будние дни, а также круглосуточно по выходным и праздникам.

Подорожание эвакуации и хранения транспорта

Еще одно серьезное изменение касается стоимости эвакуации и содержания машин на штрафстоянках.

С 1 июня эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей с двигателями мощностью до 80 л.с. подорожала с 7200 до 7600 рублей.

Для машин мощностью от 80 до 250 л.с. стоимость выросла на 500 рублей – до 11 400 рублей.

На автомобили с двигателями мощностью свыше 250 л.с. изменения пока не распространяются.

Также подорожало хранение транспортных средств на спецстоянках. Теперь минимальная суточная плата составляет 1210 рублей (вместо прежних 1150 рублей). Максимальный тариф за сутки — до 2893 рублей. Первые сутки хранения остаются бесплатными, как и раньше.

Штрафы за зимние шипованные шины

Впервые с 1 июня вводится контроль использования сезонной резины.

ГИБДД получила право штрафовать водителей за установленные летом зимние шипованные шины. Это запрещено в период с 1 июня по 1 сентября. Штраф — 500 рублей. Основание — положение из перечня неисправностей, утвержденного в 2023 году.

Штраф касается только шипованных шин, поскольку шипы плохо взаимодействуют с разогретым асфальтом и повреждают дорожное покрытие.

Что касается фрикционных зимних шин («липучек»), то их применение официально не запрещено. Однако использовать их летом технически нецелесообразно — их резина мягче, быстрее истирается и ухудшает управляемость автомобиля при высокой температуре дорожного покрытия.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:

— Эти изменения направлены на улучшение дорожной ситуации и дисциплины водителей.

Рост тарифов на МСД — попытка бороться с пробками через экономическую модель.

Увеличение цен на эвакуацию может стать дополнительным сдерживающим фактором для нарушителей.

А контроль сезонности шин — шаг в сторону повышения безопасности на дорогах.

Однако важно помнить, что «липучки» хоть и не запрещены, но все равно не являются оптимальным выбором летом. Лучше своевременно менять резину и соблюдать правила, что сэкономит деньги, время и нервы.

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