3 самые частые автоподставы — как от них защититься

Названы самые популярные современные автоподставы, в которые легче всего попасть

В последние годы автоподставы становятся все более изощренными и опасными. Особенно часто такие случаи происходят на дорогах, где меньше камер и дежурящих экипажей ДПС. Например, на загородных трассах или на неосвещенных участках. В таких ситуациях важно понимать, как устроены эти схемы и какие меры предосторожности могут помочь избежать проблем.

«Мы ежедневно сталкиваемся с подобными случаями, ведь через наш онлайн-аукцион прошло более 30 000 автомобилей после серьезных ДТП, часть из которых – результат автоподстав», – объясняет CEO проекта Likvi.com и генеральный директор MIGTORG Александр Коротков, советы которого представлены ниже.

1. Одна из самых распространенных схем – подставной удар в заднюю часть машины

Эта схема чаще всего используется на двухполосных дорогах за городом, где движение не такое плотное, а шансы на наличие свидетелей стремятся к нулю.

Все начинается с того, что один автомобиль («жертва») движется по своей полосе, а два других («случайный» и «подставной») следит за ним на расстоянии.

Злоумышленники начинают маневрировать, чтобы привлечь внимание жертвы. Часто это выглядит так: «случайный» автомобиль начинает двигаться в левой полосе и моргает фарами, чтобы заставить жертву уступить дорогу. Когда тот пропускает машину и перестраивается обратно в свою полосу, «подставной» автомобиль, едущий сзади, резко увеличивает скорость и с силой врезается в заднюю часть автомобиля, чаще всего под удар приходится в заднее крыло и бампер.

Этот маневр, особенно если он выполняется на высокой скорости, может быть крайне опасным. Кроме того, расчет злоумышленников часто бывает неверным, и они не могут учесть все нюансы – например, резкое движение вперед может привести к тому, что автомобиль жертвы потеряет управление и съедет с дороги, что еще больше усугубляет ситуацию.

2. Сужение полос – удар в задний бампер

Еще одна распространенная схема тоже реализуется на двухполосном участке дороги, в месте сужения в одну полосу Злоумышленник в этой схеме действует в одиночку, двигаясь по разгонной полосе или полосе, которая вскоре закончится.

Подставщик резко перестраивается в последний момент, когда вторая полоса уже кончилась, и «дает по тормозам». Без регистратора виновным в ДТП признают водителя из левой полосы – за несоблюдение дистанции.

Водитель, двигающийся в левом ряду, очень уязвим: все происходит стремительно, полосы справа уже почти нет, и вероятность перестроение справа мала. Этим и пользуются автоподставщики. Схема часто используется за городом, вдали от камер. Водители, попавшие в такие ситуации, часто не могут точно объяснить, что произошло, и не всегда удается доказать свою правоту, если нет очевидных свидетелей или видеозаписей.

3. «Падающие пешеходы»

Еще одна классическая автоподстава – «пешеход‑дублер». Сценарий чаще разыгрывают во дворах, где машина движется медленно и у пешехода формально есть преимущество прохода.

Злоумышленник внезапно выскакивает из‑за припаркованных автомобилей либо из слепой зоны, театрально «падает» на капот и тут же собирает «толпу свидетелей». Иногда к реквизиту добавляют «случайно» разбитый смартфон или порванную куртку «дорогого бренда» – материальный ущерб повышает выплаты.

Давя на жалость и страх уголовной статьи за наезд на пешехода, мошенники предлагают «уладить вопрос на месте» и требуют наличные. Если водитель колеблется, подключают второго «сочувствующего» сообщника, чтобы усилить давление.

Место для преступления выбирают заранее, вне зоны видимости камер. Отсутствие у жертвы видеорегистратора или свидетелей не позволяет доказать невиновность.

В такой схеме автомобиль зачастую получает небольшую вмятину на капоте для «убедительности», однако неопытный водитель от неожиданности может выполнить резкий маневр в припаркованную машину, тогда повреждения будут серьезнее.

Как защититься от автоподстав

Защита от автоподстав заключается в нескольких важных мерах предосторожности, которые помогут избежать попадания в подобную ситуацию или хотя бы уменьшат риски.

Видеорегистратор. Это первый и, пожалуй, самый важный инструмент для защиты. Современные видеорегистраторы записывают все, что происходит на дороге, и запись с них может стать важным доказательством в случае ДТП. Это особенно важно в ситуациях, когда автоподстава происходит без свидетелей или других доказательств. Видеозапись поможет в установлении виновности.

Это первый и, пожалуй, самый важный инструмент для защиты. Современные видеорегистраторы записывают все, что происходит на дороге, и запись с них может стать важным доказательством в случае ДТП. Это особенно важно в ситуациях, когда автоподстава происходит без свидетелей или других доказательств. Видеозапись поможет в установлении виновности. Обращение к свидетелям. Если все-таки случилось столкновение, не стоит полагаться только на видеозапись. Важно собирать контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова. Записывайте номера телефонов и не стесняйтесь просить людей поделиться видеозаписями с их камер.

Если все-таки случилось столкновение, не стоит полагаться только на видеозапись. Важно собирать контактные данные свидетелей, которые могут подтвердить ваши слова. Записывайте номера телефонов и не стесняйтесь просить людей поделиться видеозаписями с их камер. Быть внимательным и соблюдать ПДД. Пожалуй, это один из самых важных советов. Постоянно следите за трафиком в зеркала заднего вида: зачастую готовящуюся автоподставу можно предугадать и быть готовым безопасно отреагировать.

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