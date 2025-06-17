К 2026 году авторынок окрепнет, и вот почему

ТеДо: продажи новых авто в РФ вернутся к показателям 2024-го уже в 2026 году

Такой базовый прогноз представила аудиторско-консалтинговая компания «Технологии Доверия» (ТеДо). По ее оценкам, в 2026 году рынок способен достичь 1,57 млн легковых машин – уровня прошлого года – благодаря смягчению денежно-кредитной политики и отложенному спросу. При оптимистичном сценарии продажи могут вырасти до 1,64 млн, при пессимистичном – упасть до 1,36 млн.

Главным условием восстановления аналитики представители автобизнеса называют снижение ключевой ставки. Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич уверен, что для роста продаж ключевая ставка ЦБ должна быть на уровне 17–18%. Замглавы АГ «Авилон» Ренат Тюктеев добавляет, что достижению планки в 1,6 млн единиц поспособствуют доступный лизинг и кредиты со ставкой 12–14%.

Дотянуться до планки в 2 млн штук, по оценкам ТеДо и аналитика Владимира Беспалова («Эйлер»), реально лишь к 2030 году. Стабилизация рынка зависит от комплекса факторов: динамики локализации производства, курса рубля, доступности господдержки и общего экономического фона.

Как подчеркивает Николай Иванов («Рольф»), покупка авто – эмоциональное решение, и потребителям нужен позитивный тренд. При благоприятных условиях, включая рост локализации китайских марок (что сулит льготы), рынок может получить дополнительный стимул для развития в ближайшие годы.

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Источник: «Коммерсант»