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Хорошая новость для покупателей: автоэксперт о снижении ключевой ставки

Эксперт Бойко рассказала, как снижение ключевой ставки скажется на продаже авто

Директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко прокомментировала решение ЦБ снизить ключевую ставку с 21% до 20%.

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Снижение ставки произошло впервые за восемь месяцев. По словам специалиста, это четкий сигнал рынку, что мероприятия регулятора по борьбе с высокой инфляцией дают результат и позволяют рассчитывать на дальнейшее смягчение в ближайшем будущем.

Эксперт отметила, это снижение ставки является хорошей новостью как для потребителей, которые теперь смогут взять более дешевый автокредит, так и для бизнеса, который увеличит долю продаж авто с привлечением заемных средств.

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«Значение ключевой ставки в 20% все еще остается высоким, и мы рассчитываем, что сегодняшнее ее снижение станет тенденцией, которая сохранится до конца года», – заметила Бойко.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3571
09.06.2025 
Фото:Depositphotos
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