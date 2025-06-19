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Аэропорт Домодедово меняет собственника — как это отразится на пассажирах

Домодедово работает в обычном режиме на фоне решения суда о передаче аэропорта государству

Аэропорт Домодедово продолжает работу в обычном режиме, несмотря на решение суда. Как сообщает пресс-служба аэропорта, все службы функционируют без перебоев, рейсы выполняются по установленному расписанию. Ранее Арбитражный суд Московской области постановил передать активы аэропорта в госсобственность.

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Решение суда касается обращения в доход государства ООО «ДМЕ холдинг» – компании, контролирующей активы аэропорта. Генпрокуратура добивалась признания недействительными сделок, совершенных с 2016 года, которые, по ее мнению, привели к переводу активов под иностранное влияние. Суд также наложил арест на имущество группы «Домодедово» и доли ее бенефициаров – Дмитрия Каменщика и Валерия Когана.

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Суд обязал владельцев обеспечить сохранность всего имущества аэропорта и запретил любые действия, которые могли бы нарушить его нормальную работу. В частности, под запрет попали возможные попытки остановить деятельность аэропорта, ухудшить условия труда сотрудников или вывести активы и денежные средства.

Несмотря на масштабные юридические изменения в статусе собственности, пассажиры не почувствуют никаких изменений. Все сервисы, включая регистрацию, обслуживание рейсов и работу терминалов, работают как обычно.

Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Количество просмотров 233
19.06.2025 
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