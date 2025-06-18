Lada Iskra SW на ПМЭФ-2025: самое интересное — в багажнике!

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях багажника универсала Lada Iskra SW

Как ранее сообщал «За рулем», на стенде Самарской области на ПМЭФ-2025 выставлен универсал Лада Искра SW.

Официальный старт производства семейства в составе седана, универсала и кросс-версии был дан 19 апреля. Однако старт продаж и объявление цен намечены только на конец июля. Поэтому эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин с интересом изучил машину на выставке. В частности – заглянул в багажный отсек, свойства которого для большинства россиян могут стать решающим фактором при оценке новой модели АВТОВАЗа.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»

– Заявленный объем багажника универсала – 480 л. В точности как у Весты. Уровень пола сильно ниже порога. Для погрузки-разгрузки тяжелых вещей это минус. Зато огромный плюс к объему. На мой взгляд, большой объем единым пространством удобнее и важнее, чем отдельное подполье, куда влезут только мелкие вещи. Полка жесткая, двухсекционная.

Проектировщики Искры отлично проработали багажник. На крышке – сразу две ручки для закрывания. Привет китайцам, которые в отсутствие электропривода часто считают их ненужной мелочью. Слева – специально спроектированная ниша для бутылки со стеклоомывателем. Пол на вид самый обычный. Но есть секрет: он двухслойный.

При необходимости перевезти что-то грязное ворсовый слой можно сдвинуть вперед. Под ним – практичное прорезиненное покрытие, которое легко протереть тряпкой или даже помыть из шланга. Разумеется, запасное колесо полноразмерное.

Остается напомнить, что Лада Искра будет выпускаться с тремя силовыми установками. К базовому восьмиклапанному мотору 1.6 на 90 л.с. прилагается 5-ступенчатая механика. Его 16-клапанный собрат мощностью 106 сил будет сочетаться с 6-скоростной «ручкой» или вариатором.