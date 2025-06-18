#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Lada Iskra SW на ПМЭФ-2025: самое интересное — в багажнике!

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях багажника универсала Lada Iskra SW

Как ранее сообщал «За рулем», на стенде Самарской области на ПМЭФ-2025 выставлен универсал Лада Искра SW.

Рекомендуем
Лада, Атом, Москвич и не только — 6 главных новинок лета

Официальный старт производства семейства в составе седана, универсала и кросс-версии был дан 19 апреля. Однако старт продаж и объявление цен намечены только на конец июля. Поэтому эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин с интересом изучил машину на выставке. В частности – заглянул в багажный отсек, свойства которого для большинства россиян могут стать решающим фактором при оценке новой модели АВТОВАЗа.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»

– Заявленный объем багажника универсала – 480 л. В точности как у Весты. Уровень пола сильно ниже порога. Для погрузки-разгрузки тяжелых вещей это минус. Зато огромный плюс к объему. На мой взгляд, большой объем единым пространством удобнее и важнее, чем отдельное подполье, куда влезут только мелкие вещи. Полка жесткая, двухсекционная.

Проектировщики Искры отлично проработали багажник. На крышке – сразу две ручки для закрывания. Привет китайцам, которые в отсутствие электропривода часто считают их ненужной мелочью. Слева – специально спроектированная ниша для бутылки со стеклоомывателем. Пол на вид самый обычный. Но есть секрет: он двухслойный.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

При необходимости перевезти что-то грязное ворсовый слой можно сдвинуть вперед. Под ним – практичное прорезиненное покрытие, которое легко протереть тряпкой или даже помыть из шланга. Разумеется, запасное колесо полноразмерное.

Остается напомнить, что Лада Искра будет выпускаться с тремя силовыми установками. К базовому восьмиклапанному мотору 1.6 на 90 л.с. прилагается 5-ступенчатая механика. Его 16-клапанный собрат мощностью 106 сил будет сочетаться с 6-скоростной «ручкой» или вариатором.

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 476844
18.06.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв