Что реально снизит аварийность СИМ — камеры или техосмотр?

Соловьева: для решения проблемы аварийности СИМ точечные меры не помогут

Проблема аварийности с участием самокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сегодня волнует многих. Хотя правила их использования уже прописаны в ПДД, на практике все сложнее. Разные ведомства – Минтранс, Госдума, Общественная палата – предлагают свои решения, но отсутствие единого системного подхода усложняет процесс оптимизации законодательства.

Год назад разработали законопроект, который должен упорядочить эту сферу, но он до сих пор не принят. Одна из проблем – в нем слишком много внимания уделено камерам для фиксации нарушений, а это сложно реализовать.

Екатерина Соловьёва, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Четкие правила ПДД уже регулируют, как должны двигаться СИМ, но контролировать соблюдение этих правил сложно. ГИБДД физически не может уследить за всеми. Возможно, часть полномочий стоит передать, например, административным комиссиям муниципальных образований, аналогично практике Москвы по фиксации нарушений правил парковки.

Кроме того, необходимо отрегулировать процесс продажи и проката с привязкой к техническим требованиям. Сейчас некоторые мощные электросамокаты или моноколеса ввозят в страну как «спортинвентарь», хотя по сути это почти мотоциклы. Для них нужно водительское удостоверение, но не все об этом знают. На данный момент субъекты вынуждены изобретать решения самостоятельно, на мой взгляд, этот вопрос нужно четко прописать в федеральных законах.

С 2023 года местные власти могут сами решать, где можно ездить на СИМ. Это хороший инструмент, но инфраструктура (например, отдельные полосы или парковки) пока не успевает за ростом числа таких устройств.

Прежде чем принимать новые законы, важно не просто собрать статистику аварий, но и понять их причины. Разрозненные точечные меры не помогут – нужен комплексный подход. Только так можно сделать передвижение на СИМ безопасным и удобным для всех.