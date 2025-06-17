Я везу инспектора ДПС — можно на красный?

«За рулем» объяснил, вправе ли инспектор ГАИ сесть в ваш автомобиль

Иногда так бывает: сотрудник Госавтоинспекции не приглашает вас в служебный автомобиль, а намеревается сесть в ваш. Сразу нужно отметить, что законом это не запрещено. Но есть нюанс.

Согласно пункту ПДД

К примеру, пункт 2.3.3 Правил дорожного движения обязывает водителя передавать свое ТС сотрудникам полиции, органам госохраны и ФСБ в ситуациях, установленных законом.

Инспектор действует на основании закона «О полиции», который позволяет ему временно изъять автомобиль для предотвращения правонарушений, задержания преступников или подозреваемых. А также для доставки пострадавших в медучреждения, эвакуации поврежденных машин с мест ДТП, либо оперативного прибытия на место преступления, нарушения общественного порядка или иного происшествия.

В случае использования вашего автомобиля, полицейский обязан по требованию владельца предоставить ему подтверждение своих действий в виде справки или соответствующей записи в путевом листе.

Прикрой нарушение по-товарищески

Отказаться от такого попутчика, конечно, можно, однако водители так не поступают.

Предположим, инспектор просит подвезти его до следующего поста ГАИ. Если вы согласились, важно убедиться, что сотрудник полиции пристегнут ремнем безопасности, поскольку в данной ситуации он является обычным пассажиром.

Независимо от его пояснений или просьб, после посадки сотрудника необходимо строго следовать Правилам дорожного движения.

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