#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

Самый дешевый отель на час: как используют беспилотные такси

Экс-топ-менеджер «Яндекса» Худавердян: Беспилотные такси используют для занятий сексом

В Сан-Франциско беспилотные такси стали популярным местом для интимных встреч, рассказал на ПМЭФ-2025 бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Рекомендуем
Без полного привода, но с характером, цена до 2,5 млн рублей — раскрыты секреты Lada Azimut

Он отметил, что такие машины стали очень доступным способом уединиться из-за отсутствия водителя.

Худавердян отметил, что проблема появилась из-за того, что убрали водителя, который раньше мог контролировать поведение людей в салоне. Беспилотное такси стало в США дешевым отелем на час.

По словам Худавердяна, беспилотный мир принесет совершенно новые проблемы, о которых сейчас можно и не догадываться.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

По прогнозам экспертов, примерно через 10 лет более 25% машин на дорогах РФ будут беспилотными, а к 2042 году таких авто станет 80%. Уточняется, что внедрение автономного транспорта поможет предотвратить множество ДТП и сэкономить 635 млрд рублей ежегодно.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: РБК

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 137
19.06.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0