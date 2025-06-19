Самый дешевый отель на час: как используют беспилотные такси

Экс-топ-менеджер «Яндекса» Худавердян: Беспилотные такси используют для занятий сексом

В Сан-Франциско беспилотные такси стали популярным местом для интимных встреч, рассказал на ПМЭФ-2025 бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян.

Он отметил, что такие машины стали очень доступным способом уединиться из-за отсутствия водителя.

Худавердян отметил, что проблема появилась из-за того, что убрали водителя, который раньше мог контролировать поведение людей в салоне. Беспилотное такси стало в США дешевым отелем на час.

По словам Худавердяна, беспилотный мир принесет совершенно новые проблемы, о которых сейчас можно и не догадываться.

По прогнозам экспертов, примерно через 10 лет более 25% машин на дорогах РФ будут беспилотными, а к 2042 году таких авто станет 80%. Уточняется, что внедрение автономного транспорта поможет предотвратить множество ДТП и сэкономить 635 млрд рублей ежегодно.

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Источник: РБК