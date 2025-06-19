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В Правительстве рассказали, что нужно для возвращения зарубежных компаний в РФ

Мантуров: зарубежный бизнес для возвращения должен способствовать отмене санкций

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на полях ПМЭФ сообщил, что иностранному бизнесу нужно поспособствовать отмене санкций против РФ, чтобы вернуться.

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«А потом пусть приходят, и поговорим», – заявил он.

Российские власти ранее заявляли, что привилегий для возвращающихся в страну западных компаний не будет. Например, президент РФ в марте поручил Правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и выработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

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А Мантуров ранее отмечал, что власти РФ допустят на рынок страны только те иностранные компании, в которых заинтересована Россия, рассматривая индивидуально каждый случай.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 88
19.06.2025 
Фото:Depositphotos
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