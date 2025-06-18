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Возвращения Renault можно не ждать: объяснение от российских властей

Первый вице-премьер Мантуров: Renault делает все, чтобы не возвращаться в РФ

Если бренд Renault захочет снова продавать свои авто в России, то Правительство РФ, принимая решение, учтет поставки автопроизводителя своей техники на Украину, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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«Renault, в целом, поставляет технику Украине, мы это знаем и видим. А когда уже из публичных источников происходят заявления, мы этот критерий точно будем учитывать», – заявил он.

Мантуров заметил, что Renault прервал все цепочки, связанные с кооперационными поставками, и не оказывал никакого содействия в этой части по отношению к АВТОВАЗу.

По словам Мантурова, пока все идет к тому, чтобы у Renault не было возможности к реализации опциона на возвращение в Россию.

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Ранее «За рулем» сообщал, что известный бренд устроил распродажу своих кроссоверов, скидки до 900 тыс. рублей.

Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1548
18.06.2025 
Фото:Unsplash
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