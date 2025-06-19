Самые популярные машины с пробегом в России: рейтинг

«Автостат»: Lada 2107 стала лидером продаж на вторичном рынке в России в мае

По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2025 года россияне купили 12,1 тыс. Lada 2107, таким образом, седан сохранил звание лидера вторичного авторынка России в этом месяце.

Далее следуют хэтчбек Lada 2114 (9,6 тыс. шт.), Kia Rio, Hyundai Solaris (по 9,5 тыс. шт.), Ford Focus (8,5 тыс. шт.). В топ-10 вошли также Lada-2170, Lada 4×4, Toyota Corolla, Lada 2190 и Toyota Camry.

Среди марок на вторичке лидирует Lada (126,3 тыс. шт.), далее следуют Toyota (48,2 тыс. ед.), Kia (28 тыс. шт.), Hyundai (26,6 тыс. шт.) и Nissan (21,8 тыс. шт.).

С января по май 2025 года россияне купили 2 млн 266,3 тыс. легковых подержанных автомобилей, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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Источник: «Известия»