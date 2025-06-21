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Популярный в России внедорожник получил дизельную версию и множество улучшений

GWM презентовала дизельную версию внедорожника Tank 300 в Таиланде

Компания GWM провела презентацию дизельной версии своего внедорожника Tank 300 в Таиланде, подчеркивая актуальность дизельных технологий.

Tank 300
Tank 300

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Модель впечатляет сочетанием высокой тяги, топливной эффективности и невысокого уровня шума: с полным баком автомобиль способен проехать до 1200 км.

Запуск нового автомобиля стал частью мероприятия Diesel Day, на котором GWM озвучила свои планы по развитию дизельных двигателей. Дизельный Tank 300 отвечает стратегии бренда «все сценарии, все приводы, все пользователи».

Интерьер Tank 300
Интерьер Tank 300
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Внедорожник оснащен 2,4-литровым дизельным мотором, который выдает 480 Нм крутящего момента уже при 1500 об/мин и демонстрирует средний расход топлива всего в 7,3 л на 100 км.

Благодаря более чем 200 улучшениям по шумо- и виброизоляции уровень шума на холостом ходу не превышает 65 дБ, что сравнимо с многими бензиновыми аналогами.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Tank
Количество просмотров 40813
21.06.2025 
Фото:Tank
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