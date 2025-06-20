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Эти кроссоверы уверенно лидируют в рейтингах «параллельных» автомобилей

Эксперт Петров перечислил самые популярные «серые» кроссоверы

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров назвал самые популярные в России кроссоверы, которые привозят по параллельному импорту.

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Он пояснил, что несмотря на широкий выбор кроссоверов, доступных по параллельным каналам, предпочтения российских автолюбителей в этом сегменте распределяются неравномерно.

Больше всего россияне интересуются премиальными моделями, такими как BMW Х5, Х7, X6, X3, Mercedes-Benz GLE, GLS, G, Audi Q6, Q5, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq.

BMW X5
BMW X5

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Однако другие модели, особенно малоизвестных или не поддерживаемых на российском рынке марок, автомобилисты практически не покупают, отметил эксперт.

Ранее «За рулем» перечислил 4 признака скрученного пробега у автомобиля.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | DongCheDi
Количество просмотров 4665
20.06.2025 
Фото:Depositphotos | DongCheDi
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