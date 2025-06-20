Эти кроссоверы уверенно лидируют в рейтингах «параллельных» автомобилей

Эксперт Петров перечислил самые популярные «серые» кроссоверы

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров назвал самые популярные в России кроссоверы, которые привозят по параллельному импорту.

Он пояснил, что несмотря на широкий выбор кроссоверов, доступных по параллельным каналам, предпочтения российских автолюбителей в этом сегменте распределяются неравномерно.

Больше всего россияне интересуются премиальными моделями, такими как BMW Х5, Х7, X6, X3, Mercedes-Benz GLE, GLS, G, Audi Q6, Q5, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq.

BMW X5

Однако другие модели, особенно малоизвестных или не поддерживаемых на российском рынке марок, автомобилисты практически не покупают, отметил эксперт.

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Источник: «Российская газета»