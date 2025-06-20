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Сколько в кроссовере Lada Azimut иностранных компонентов? Ответ АВТОВАЗа!

Максим Соколов: уровень локализации кроссовера Lada Azimut будет выше 90%

Уровень локализации кроссовера Lada Azimut при запуске его в производство составит не менее 90%, сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов на проходящем в Санкт-Петербурге форуме ПМЭФ. Об этом информирует источник со ссылкой на интервью Соколова телеканалу «Россия-24».

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«Все комплектующие и уровень локализации наших автомобилей, даже того, который был сегодня представлен на площадке ПМЭФ – автомобиля нового, напичканного различной электронной компонентной базой и технически современного, будет в любом случае выше 90%. Это говорит о том, что мы в полной мере соответствуем стандарту и требованиям, предъявляемым к отечественным предприятиям», – сообщил Соколов.
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Тут стоит упомянуть, что в минувшем мае аналитик НАМИ Александр Горчаков отмечал, что уровень локализации автомобиля Лада Гранта недотягивает даже до 50%. Многие СМИ сразу вспомнили ранее уже звучавшее заявление Максима Соколова о том, что локализация выпускающийся моделей Lada превышает 90%... «За рулем» рассказывал, что с подсчетом уровня локализации не все так просто.

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Как бы то ни было, а в 2026-м кроссовер Lada Azimut должен встать на конвейер в Тольятти. Со старта производства модель будет оснащаться модернизированными двигателями ВАЗ объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 л.с., работающими в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В перспективе планируется дополнить гамму силовых агрегатов турбомотором 1.5 в паре с классическим автоматом.

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Источник: ТАСС

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19218
20.06.2025 
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