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Водителей предупредили об опасностях во время дождя

Минтранс Подмосковья: аквапланирование может проявиться уже при 70-100 км/ч

В связи с продолжительными дождями в Московском регионе Министерство транспорта Московской области обращает особое внимание водителей на необходимость соблюдения мер предосторожности. Сырая погода создает дополнительные риски на дорогах, требующие от автомобилистов повышенной бдительности.

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В условиях мокрого асфальта специалисты рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Особую опасность представляют лужи – при их преодолении следует заранее снижать скорость и избегать резкого торможения непосредственно перед водной преградой.

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Важно помнить, что эффект аквапланирования может проявиться уже при скорости 70-100 км/ч, когда машина временно теряет сцепление с дорогой. В такой ситуации главное – сохранять хладнокровие.

А если автомобиль «поплыл», не крутите руль и резко не тормозите. Отпустите педаль газа без изменения положения руля, не совершайте резких движений.

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Пешеходам также следует проявлять особую осторожность. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, а перед переходом дороги следует убедиться, что все автомобили остановились и пропускают.

При ДТП или другой чрезвычайной ситуации звоните по номеру «112».

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Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Количество просмотров 101
23.06.2025 
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