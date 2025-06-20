Машины с пробегом дешевеют: сколько это продлится
Автомобили с пробегом будут дешеветь как минимум до конца нынешнего лета, а может и дольше, считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Изначальный рост цен на вторичке был обусловлен подорожанием новых машин в течение нескольких лет.
Этот тренд перешел и на вторичный рынок, пояснил эксперт. Последний год новые машины, наоборот, дешевеют благодаря скидкам, что распространяется и на автомобили с пробегом.
Еще одной причиной снижения цен на вторичке стало укрепление курса рубля, считает Целиков. В этих условиях ввозить в Россию «параллельные» машины «стало поинтереснее», поставки увеличились, а цены немного снизились.
Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами раскрыла детали плана возвращения в РФ.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Autonews