#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Stelato S9 станет первым универсалом компании Huawei

Стали известны подробности о дизайне первого универсала компании Huawei

Китайская компания Huawei анонсировала свой первый универсал, получивший название Stelato S9.

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

На данный момент модель доступна в Китае только в варианте седана, но дизайн универсала почти идентичен седану.

Он будет отличаться ниспадающей крышей, скрытыми дверными ручками и крупными многоспицевыми дисками. В интерьере автомобиля установят 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальную приборную панель и трехспицевый мультируль.

Stelato S9
Stelato S9
Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Информации о технических характеристиках пока нет, однако предполагается, что универсал будет использовать те же электрические и гибридные силовые установки, что и седан.

Источник: CarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash | CarNewsChina
Количество просмотров 164
21.06.2025 
Фото:Unsplash | CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0