Stelato S9 станет первым универсалом компании Huawei
Стали известны подробности о дизайне первого универсала компании Huawei
Китайская компания Huawei анонсировала свой первый универсал, получивший название Stelato S9.
На данный момент модель доступна в Китае только в варианте седана, но дизайн универсала почти идентичен седану.
Он будет отличаться ниспадающей крышей, скрытыми дверными ручками и крупными многоспицевыми дисками. В интерьере автомобиля установят 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальную приборную панель и трехспицевый мультируль.
Stelato S9
Информации о технических характеристиках пока нет, однако предполагается, что универсал будет использовать те же электрические и гибридные силовые установки, что и седан.
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Источник: CarNewsChina
Фото:Unsplash | CarNewsChina
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21.06.2025
Фото:Unsplash | CarNewsChina
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