Stelato S9 станет первым универсалом компании Huawei

Стали известны подробности о дизайне первого универсала компании Huawei

Китайская компания Huawei анонсировала свой первый универсал, получивший название Stelato S9.

На данный момент модель доступна в Китае только в варианте седана, но дизайн универсала почти идентичен седану.

Он будет отличаться ниспадающей крышей, скрытыми дверными ручками и крупными многоспицевыми дисками. В интерьере автомобиля установят 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальную приборную панель и трехспицевый мультируль.

Stelato S9

Информации о технических характеристиках пока нет, однако предполагается, что универсал будет использовать те же электрические и гибридные силовые установки, что и седан.

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Источник: CarNewsChina