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Полный привод, надежный мотор, классический автомат — отличный кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны кроссовера Mazda CX-5

Можно ли в России купить достойный кроссовер за 2 миллиона рублей?

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Говоря о рынке новых автомобилей, на ум сразу приходит Москвич 3. Хорошая комплектация с полным приводом как раз будет стоить около 2 миллионов.

А что на вторичке? Здесь традиционно все намного интереснее. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных кроссоверов за обозначенную выше цену. Один из них – Mazda CX-5.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

Среди японских моделей лучше всего обратить внимание на Мазду СХ-5 второго поколения. За 2 миллиона можно найти машину 2017-2018 годов выпуска. Львиная доля автомобилей на рынке – с двухлитровым атмосферным мотором серии Skyactiv.

Толщина лакокрасочного покрытия – не самая сильная сторона Мазды. При покупке Mazda CX-5 стоит обтянуть капот, бампер и передние крылья защитной пленкой.

Несмотря на технологичность, двигатель получился надежным. Кроме нескольких специфичных вещей, таких как дорогие свечи зажигания, проблем у него нет. Разве что приводной ремень и ролики не отличаются большим ресурсом из-за системы старт-стоп.

Эргономика рабочего места Mazda CX-5 отличная, но материалы отделки быстро изнашиваются.

Переднеприводные модификации встречаются реже полноприводных. Шестиступенчатый автомат FW6A в целом надежен, но очень чувствителен к чистоте масла. В противном случае быстро изнашивается центральный подшипник, а следом обгонная муфта и планетарная передача.

Интерьер Mazda CX-5

С остальными кроссоверами из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 87981
21.06.2025 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-37