Полный привод, надежный мотор, классический автомат — отличный кроссовер за 2 млн рублей
Можно ли в России купить достойный кроссовер за 2 миллиона рублей?
Говоря о рынке новых автомобилей, на ум сразу приходит Москвич 3. Хорошая комплектация с полным приводом как раз будет стоить около 2 миллионов.
А что на вторичке? Здесь традиционно все намного интереснее. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных кроссоверов за обозначенную выше цену. Один из них – Mazda CX-5.
Мнение специалиста
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– Среди японских моделей лучше всего обратить внимание на Мазду СХ-5 второго поколения. За 2 миллиона можно найти машину 2017-2018 годов выпуска. Львиная доля автомобилей на рынке – с двухлитровым атмосферным мотором серии Skyactiv.
Толщина лакокрасочного покрытия – не самая сильная сторона Мазды. При покупке Mazda CX-5 стоит обтянуть капот, бампер и передние крылья защитной пленкой.
Несмотря на технологичность, двигатель получился надежным. Кроме нескольких специфичных вещей, таких как дорогие свечи зажигания, проблем у него нет. Разве что приводной ремень и ролики не отличаются большим ресурсом из-за системы старт-стоп.
Эргономика рабочего места Mazda CX-5 отличная, но материалы отделки быстро изнашиваются.
Переднеприводные модификации встречаются реже полноприводных. Шестиступенчатый автомат FW6A в целом надежен, но очень чувствителен к чистоте масла. В противном случае быстро изнашивается центральный подшипник, а следом обгонная муфта и планетарная передача.
С остальными кроссоверами из подборки эксперта можете ознакомиться в нашем материале.
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