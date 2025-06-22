Почему «старший брат» Дастера оказался таким дешевым?

Стратегия Dacia: как минимизация избыточных опций позволила снизить цену Bigster

Dacia представила новый кроссовер Bigster с начальной ценой от 25 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,7 миллиона рублей).

Dacia Bigster

Глава бренда, Денис Ле Вот, отметил, что такой цены удалось добиться благодаря тщательному подходу к проектированию, унификации компонентов и мониторингу поставок.

Одной из ключевых черт стратегии является использование модульной архитектуры: большинство моделей Dacia имеют единообразную структуру до центральной стойки, а различные модификации сведены к минимуму.

Интерьер Dacia Bigster

При разработке Bigster потребовалось всего лишь удлинение на 50 мм.

Кроме того, компания избегает избыточных опций: внедорожник получил только необходимые функции, актуальные для основных рынков, таких как Германия, что позволяет поддерживать оптимальное соотношение цены и качества.

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Источник: 32cars