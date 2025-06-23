В России сильно подорожало обслуживание автомобильного кондиционера

Fit Service: Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 21%

По данным международной сети автосервисов Fit Service, в России на 20% выросли цены на обслуживание автомобильного кондиционера.

Так, средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга «кондиционер», по итогам апреля-мая текущего года составляет 16 893 рубля.

Это выше показателя 2024 года на 21%. Уточняется, что данный показатель включает в себя любые другие услуги, которые выполняют автовладельцы попутно с работами по кондиционеру.

Среди наиболее популярных услуг по кондиционерам этой весной аналитики указали диагностику системы кондиционирования, заправку кондиционера, снятие и установку конденсора кондиционера, дезинфекцию системы кондиционирования и удаление запахов, а также снятие и установку компрессора кондиционера.

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Источник: «Известия»