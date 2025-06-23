#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

В России сильно подорожало обслуживание автомобильного кондиционера

Fit Service: Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 21%

По данным международной сети автосервисов Fit Service, в России на 20% выросли цены на обслуживание автомобильного кондиционера.

Рекомендуем
Обогрев боковых окон, турбомотор, классический автомат — все фишки Лады Азимут

Так, средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга «кондиционер», по итогам апреля-мая текущего года составляет 16 893 рубля.

Это выше показателя 2024 года на 21%. Уточняется, что данный показатель включает в себя любые другие услуги, которые выполняют автовладельцы попутно с работами по кондиционеру.

Среди наиболее популярных услуг по кондиционерам этой весной аналитики указали диагностику системы кондиционирования, заправку кондиционера, снятие и установку конденсора кондиционера, дезинфекцию системы кондиционирования и удаление запахов, а также снятие и установку компрессора кондиционера.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» сообщал, что Kia на закрытой встрече с дилерами сообщила детали плана возвращения в РФ.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / diana.grytsku
Количество просмотров 162
23.06.2025 
Фото:freepik / diana.grytsku
Поделиться:
Оцените материал:
-2