#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...
Интерьер Ford Explorer Tremor 2026
25 июня
Популярный внедорожник Ford получил версию для любителей приключений
Ford представил внедорожник Explorer Tremor...

В России снова можно купить недорогой и надежный кроссовер Hyundai по цене Лады

Продажи кроссоверов Hyundai Mufasa возобновлены в РФ по цене от 1,85 млн рублей

В Россию снова поступают среднеразмерные кроссоверы Hyundai Mufasa, которые начали ввозить по параллельному импорту ещё в 2022 году.

Рекомендуем
Японский кроссовер китайской сборки: своих денег стоит? Сколько прослужит?

Минимальная цена на этот кроссовер составляет 1 850 000 рублей, и она даже ниже по сравнению с некоторыми моделями Lada.

На одном из сайтов объявлений частный продавец из Нефтекамска выставил объявление о продаже нового Mufasa, включающего пошлины, услуги брокера и т.д. Он предлагает модель в комплектации Night Edition TOP, которая имеет кожаный мультируль, климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, а также цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Для сравнения, самый дешёвый кросс-универсал Lada Vesta SW Cross стоит от 1 879 000 рублей, а в максимальной комплектации его цена достигает 2 192 000 рублей.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ
Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Новые Hyundai Mufasa также доступны в Омске и Владивостоке по ценам от 2 150 000 и 2 235 000 рублей соответственно. Заказ можно сделать в Воронеже и Новосибирске, где стоимость составляет 2 350 000 и 2 374 000 рублей соответственно, в Уфе – 2 448 000 рублей, в Чебоксарах – 2 500 000 рублей, а в Краснодаре – от 2 700 000 рублей.

Наиболее выгодная цена на новый Mufasa в Воронеже – 2 590 000 рублей. В Екатеринбурге он стоит от 2 950 000 рублей, а в Краснодаре – от 3 300 000 рублей. Кроссоверы доступны у дилеров в различных российских городах, включая Химки, Москву и Санкт-Петербург.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Что творится на российском авторынке? Разбор с экспертом
Кроссоверы Tenet в России теперь будут собирать по полному циклу
На какие запчасти мы тратим больше всего денег

Все предлагаемые модели имеют одинаковую техническую начинку: они оснащены 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 775
23.06.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0