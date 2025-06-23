В России снова можно купить недорогой и надежный кроссовер Hyundai по цене Лады

Продажи кроссоверов Hyundai Mufasa возобновлены в РФ по цене от 1,85 млн рублей

В Россию снова поступают среднеразмерные кроссоверы Hyundai Mufasa, которые начали ввозить по параллельному импорту ещё в 2022 году.

Минимальная цена на этот кроссовер составляет 1 850 000 рублей, и она даже ниже по сравнению с некоторыми моделями Lada.

На одном из сайтов объявлений частный продавец из Нефтекамска выставил объявление о продаже нового Mufasa, включающего пошлины, услуги брокера и т.д. Он предлагает модель в комплектации Night Edition TOP, которая имеет кожаный мультируль, климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, а также цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Для сравнения, самый дешёвый кросс-универсал Lada Vesta SW Cross стоит от 1 879 000 рублей, а в максимальной комплектации его цена достигает 2 192 000 рублей.

Hyundai Mufasa

Новые Hyundai Mufasa также доступны в Омске и Владивостоке по ценам от 2 150 000 и 2 235 000 рублей соответственно. Заказ можно сделать в Воронеже и Новосибирске, где стоимость составляет 2 350 000 и 2 374 000 рублей соответственно, в Уфе – 2 448 000 рублей, в Чебоксарах – 2 500 000 рублей, а в Краснодаре – от 2 700 000 рублей.

Наиболее выгодная цена на новый Mufasa в Воронеже – 2 590 000 рублей. В Екатеринбурге он стоит от 2 950 000 рублей, а в Краснодаре – от 3 300 000 рублей. Кроссоверы доступны у дилеров в различных российских городах, включая Химки, Москву и Санкт-Петербург.

Hyundai Mufasa

Все предлагаемые модели имеют одинаковую техническую начинку: они оснащены 2,0-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с. в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

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Источник: Автоновости дня