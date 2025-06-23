ИноСМИ: Lada удивила новым внедорожником в стиле Dacia

Элеонора Лилли: Azimut — чисто российская разработка, но она довольно дорогая

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Международные санкции кардинально изменили российскую автомобильную промышленность. Китайские компании заменили западных партнеров, а АВТОВАЗ (он же Lada), до сих пор неустрашимо продолжал выпускать довольно старые модели, пишет Элеонора Лилли из французской редакции интернет-издания Motor1.

Таким образом, зарубежные СМИ живо интересуются тем, что происходит с автопромом в России, и пример тому - довольно подробный разбор нашей новинки. А теперь их удивил кроссовер Azimut, который должен выйти на рынок в 2026 году.

Azimut (термин из астрономии, навигации и геодезии) на первый взгляд может напоминать нынешний Dacia Duster, но не имеет с ним ничего общего, отмечает журналистка.

Этот автомобиль с первого взгляда покоряет современным и энергичным дизайном, однако АВТОВАЗ, похоже, не забыл о концепциях внедорожников, которые когда-то разрабатывал совместно с Renault Group (включая Neo-Niva).

Дизайн

Вертикальная передняя часть с коротким свесом, фирменный X-образный рисунок решетки, стильно интегрированные светодиодные фары и агрессивные воздухозаборники создают запоминающийся облик. Боковой вид подчеркивают выразительные колесные арки, эффектные 18-дюймовые легкосплавные диски и модная двухцветная окраска. Завершает картину динамичный задок со светодиодной полосой во всю ширину и стильной алюминиевой отделкой бампера.

Дизайн интерьера довольно сдержанный. На панели приборов два дисплея: один для приборов и 10-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы со встроенной навигацией и голосовым помощником, разработанным в сотрудничестве со Сбером и Navio.

На старте Azimut будет предлагаться только с бензиновыми двигателями: 1,6-литровым атмосферником, мощностью 120 л. с. и 1,8-литровым, мощностью 132 л. с., а позже появится и 1,5-литровый турбо, мощностью 150 л.с.

Внедорожник использует обновленную версию платформы Vesta, которая выпускается с 2015 года и была пересмотрена в 2022 году. Дорожный просвет составляет 208 миллиметров, что достаточно для того, чтобы легко преодолевать выбоины и неровности.

Перспективы

Производство начнется в 2026 году на заводе в Тольятти, но трудно представить, что Azimut будет экспортироваться из России в западные страны в краткосрочной перспективе.

Цена? По данным местной (российской) прессы, она начинается с 2,5 млн рублей, около 29 000 евро, и достигает предполагаемого максимума в 35 000 евро. Высокая, по меркам Lada. Azimut станет самой дорогой моделью бренда.

Для сравнения, Niva Legend стоит чуть более 12 000 евро, Niva Travel — около 15 300 евро, а Vesta — в кузове седан или универсал — стоит от 14 400 до 25 400 евро.

Короче говоря, Azimut стремится поднять планку. Удастся ли это ему на самом деле? Узнаем чуть больше, чем через год, резюмирует Лилли.