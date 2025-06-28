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Собаки и кошки помогут россиянам с покупкой китайского авто

Официальные дилеры марки Exeed начали принимать клиентов с домашними питомцами

В любой российский автосалон китайского бренда Exeed теперь можно придти с домашним питомцем – собакой или кошкой.

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Такое необычное по меркам российского авторынка нововведение (но не первое для брендов Chery в РФ) стало возможным благодаря коллаборации с компанией «Валта Пет Продактс», производящей товары для животных. Совместная программа носит название «Pet friendly» – она подразумевает, что владельцев четвероногих друзей, пришедших в автосалон Exeed, ожидают приятные подарки и угощения для их любимцев.

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Пресс-служба марки уточняет, что на текущий момент к программе присоединилась вся дилерская сеть Exeed.

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В компании сообщают, что теперь покупатели автомобилей китайской марки по всей России могут выбирать машину вместе со своими собаками и кошками. В любом дилерском центре каждый питомец получит подарок, а посетители «могут комфортно расположиться в клиентской зоне со своими четвероногими друзьями, для которых всегда будут приготовлены вкусные угощения и свежая вода». Для питомцев, которые остались дома, доступны подарочные наборы продуктов, уточняют в пресс-службе.

Хотелось бы уточнить: а если клиент пришел в компании алабая, маламута и немецкого дога, вкусняшек хватит на всех?

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 11
28.06.2025 
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