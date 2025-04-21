Скидки за трейд-ин, за кредит и просто так — рейд по дилерам Exeed

Эксперт Тимкин проверил, как и за сколько сегодня продают машины дилеры Эксида

Прошлый год марка Exeed закончила на седьмом месте – в России было реализовано 40 878 автомобилей. Это минус 3% по отношению к результатам 2023 года (у остальных брендов из топ-10 был хороший прирост). За первые два месяца 2025 года продажи у Exeed серьезно просели: реализовано 3100 машин – минус 49,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Неужели наши люди охладели к китайскому премиуму? Чтобы выяснить это, мы отправились в наш традиционный рейд по дилерским центрам марки.

Планшеты заменили общение с клиентами

Год назад у дилера, расположенного на развязке МКАД и Ярославского шоссе, мне не понравилось – в момент моего прошлого визита там шел ремонт, и обстановка внутри была соответствующая.

Теперь ремонт закончен – интерьер стал соответствовать корпоративным стандартам: качественные отделочные материалы, приятный аромат вкусного кофе, ненавязчивая релаксирующая музыка. Посетителей мало – в зоне ожидания находилось только пара человек.

Велосипед есть, выбора – нет. Во всех салонах представлена только одна модель байка, которая продается только в одном цвете.

Шоу-рум по площади большой, но «припарковано» в нем только шесть машин. Представлены все модели. Пока тут только Эксиды. Кстати, про запуск в апреле родственного бренда Exlantix менеджер имел смутное представление (забегая вперед, скажу, что продавцы в других салонах об этом тоже мало что знают).

Ценников в традиционном понимании нет. Вместо них – стойки с планшетами, благодаря которым можно узнать всю необходимую информацию об автомобиле – от комплектации и цены до цвета и акций. Но это минимизирует общение – ко мне долго никто не подходил.

Подходишь к стойке с планшетом и после пары касаний узнаешь всю необходимую информацию о модели.

Выставленный тут LX 1.5 Prestige Plus по прайсу стоит 3,46 млн рублей. С учетом скидок за трейд-ин и кредит отдают за 2,86 млн рублей. Но мне этого не нужно – по легенде, плачу за покупаемый автомобиль наличными. Короткий торг, и вот мне готовы скинуть 300 тысяч рублей. Неплохо.

Все менеджеры дилера заняты

Затем я навестил дилера в Химках. Подъезд сюда вполне удобный, и парковка свободная.

Площадь шоу-рума средняя, и тут тоже всего шесть демонстрационных машин, хотя поместилось бы больше. По этому салону не скажешь, что продажи у Exeed просели: посетителей много. Настолько, что свободного менеджера не оказалось.

Ну ничего: сейчас узнаю всю информацию со стоек с планшетами, установленными рядом с каждой машиной. Но неожиданно возникла проблема: приставленный к LX девайс не работал – показывал черный экран.

Иногда планшеты не работают – такой вот черный квадрат располагался рядом с интересующим меня LX.

Как узнать цену, если все сотрудники заняты? Пришлось полистать экраны у других моделей. Там все цены соответствуют РРЦ. Значит, и на потухшем экране возле LX та же ситуация. Ждать, пока освободятся сотрудники, я не стал и поехал в следующий салон.

Всё зависит от оценки трейд-ин

Автосалоны в дилерской деревне, расположенной на Новорижском шоссе, мне нравятся просторной парковкой и тем, что при пробном тесте есть возможность выехать на скоростное шоссе, а не провести сеанс знакомства с машиной в пробке.

Эксидовский шоу-рум просторный. В нем без проблем вместились девять машин. Но посетителей немного.

Подхожу к полноприводному LX 1.6 Premium – продают за 3 млн 955 тысяч рублей. C учетом всех выгод получается заметно дешевле: 3 млн 495 тысяч.

Подошедший продавец намекнул, что скидка от салона может быть «ну очень хорошей». Я, конечно, заинтересовался и стал выпытывать у менеджера ее величину. Он предупредил, что во многом это зависит от оценки сдаваемой в трейд-ин машины. На прошлой неделе, например, точно такой же LX ушел за три миллиона. И правда – хорошая скидка!

На фоне других моделей Exeed кроссовер LX выглядит самым старомодным.

Итог

Просадка по продажам вынуждает дилеров Exeed предлагать дополнительные скидки от себя.

Снизить цену на триста тысяч, а то и на полмиллиона рублей при продаже кроссовера LX, – в порядке вещей.

Тем, кто хочет сэкономить, стоит воспользоваться моментом.

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