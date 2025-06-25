Популярный немецкий кроссовер 4x4 с мотором 1.4 турбо можно найти за ₽2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный VW Tiguan за 2 млн рублей

Можно ли сегодня за 2 млн найти интересный кроссовер на вторичном рынке? Эксперт «За рулем» рекомендует Volkswagen Tiguan второго поколения (2017–2018 гг.) как надежный вариант в этом бюджете. Большинство предложенных машин на рынке оснащены бензиновым турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Встречаются как переднеприводные, так и полноприводные версии.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Турбомотор серии ЕА211, в целом, надежен. Нужно обязательно проверить состояние блока водяного насоса и термостата, который нередко теряет свою герметичность. Ремень ГРМ лучше менять каждые 60 тысяч км. У части двигателей были проблемы с актуатором турбины.

Признаки эксплуатации сказываются на коже руля и обивке сидений Volkswagen Tiguan только при больших пробегах. Можно найти и машину с двухлитровым турбомотором (180 л.с.), но такой экземпляр, скорее всего, будет старше. Проблемы с текущим водяным насосом есть и у него.

Современные роботизированные коробки передач DSG (как 6-ступенчатая с мокрым сцеплением, так и 7-ступенчатая с сухим) давно уже преодолели свои «детские болезни». Тем не менее, регулярная диагностика необходима. Особое внимание стоит уделить своевременной замене жидкости в муфте Haldex - эту процедуру рекомендуется проводить каждые 60 тысяч км пробега. Что касается лакокрасочного покрытия Tiguan, оно демонстрирует хорошую стойкость по сравнению с корейскими и японскими аналогами, сколы образуются заметно реже.

О других вариантах кроссоверов на вторичке за 2 млн читайте в полной версии статьи.