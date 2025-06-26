Забыли сумку в метро или на вокзале? Ее вам вернет ИИ

В Москве протестируют умную систему, которая поможет находить забытые вещи

Компания NtechLab создала умную систему на основе искусственного интеллекта, которая поможет находить забытые вещи в общественных местах. Эта технология, использующая камеры видеонаблюдения, вскоре начнет работать в одном из парков Москвы. Также ее планируют внедрить в столичном метро, на вокзалах и в аэропортах.

Работает это следующим образом: искусственный интеллект анализирует изображения с камер и умеет распознавать оставленные без присмотра предметы: сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты или кошельки. Важно, что система может отличить действительно забытую вещь от той, которую владелец просто ненадолго оставил рядом. Алгоритм делает это, отслеживая, как долго предмет находится один, без человека. Это время разное для шумного вокзала или спокойного парка.

Система может использовать уже существующие городские камеры, подключенные к другой разработке NtechLab – платформе Find Face Multi. Эта платформа известна своей точностью в распознавании лиц, силуэтов людей и автомобилей.

Новая технология станет настоящим помощником для тысяч людей, которые по рассеянности забывают свои вещи в транспорте или других местах. Нейросеть решит сразу две задачи: сделает поиск пропажи проще и ускорит его. Хотя удобство системы особенно оценит транспортный сектор (вокзалы, аэропорты, метро), она будет не менее полезна и в любых других оживленных общественных местах, где бывают и горожане, и туристы.

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Источник: Ростех