Насколько просел авторынок РФ? Сравним с Европой!

В мае Россия выбыла из Топ-5 крупнейших авторынков Европы

Россия сместилась на шестое место в рейтинге крупнейших авторынков Старого Света.

Напомним, в прежние годы объем продаж новых легковушек позволял России занимать второе место среди авторынков Европы – и даже вернуться на эту строчку с августа по октябрь 2024-го. Но к апрелю 2025 года Россия занимала пятое место в европейском первенстве, а в мае сместилась на шестое, отмечает источник со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). В данный момент в России продается меньше машин, чем в Испании, занимающей пятую строчку.

Понятно, что рейтинг для нас умозрительный, официально Россия в нем не учитывалась и в прежние времена, но отследить положение дел он позволяет.

Итак, лидером в Европе является Германия (раньше РФ проигрывала только ей) с майскими результатами продаж 239 297 автомобилей, нарастив 1,2% к маю 2024-го. Второе место теперь у Великобритании с показателем 150 070 экземпляров (+1,6%), третье – у Италии, 139 484 реализованных машины и минус 0,1%. Замыкают пятерку Франция (123 918 авто, -12,3%) и Испания (112 820 единиц (+18,6%), а из остальных европейских стран ни одной не удалось продать за май и 50 тысяч машин.

Так что Россия – в гордом одиночестве на шестом месте. По данным «Автостата», в последний месяц весны в РФ было реализовано 91 218 новых легковых машин – на 28,3% меньше, чем год назад.

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Источник: Автостат