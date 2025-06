Что сами китайцы думают про свои внедорожники?

Китайские водители сравнили свои внедорожники с известными брендами Японии и США

Китайский ресурс Autohome опубликовал рейтинг самых популярных внедорожников в КНР, используя данные месячных продаж. В список попали 11 моделей, чьи продажи за месяц превысили тысячу экземпляров. Учтитывались именно рамные внедорожники, имеющие серьезный внедорожный арсенал.

Tank 300 – свыше 5 тысяч в месяц

Beijing BJ40 – свыше 5 тысяч

BYD Leopard 5 – свыше 4 тысяч

Tank 300 New Energy (подключаемый гибрид) – свыше 3 тысяч

Tank 500 New Energy – свыше 3 тысяч

Tank 400 New Energy – свыше 3 тысяч

BYD Leopard 8 – свыше 2 тысяч

Toyota Land Cruiser Prado – свыше 2 тысяч

Haval H5 – свыше 1 тысячи

BAW 212 T01 – свыше 1 тысячи

Haval H9 – свыше 1 тысячи

Также в публикации отмечены машины, продающиеся в Китае ежемесячными тиражами до тысячи штук: Ford Lima, Tank 400, Tank 700 New Energy, Beijing BJ60, Tank 500, Oting Paladin, BYD Look Up U8 и Dongfeng Warrior. Еще у пары моделей продажи не дотягивают до сотни штук – Ford Territory и Hongqi Guoyao.

Но интересно другое: как видим, в рейтинге собственно китайские модели внедорожников соседствуют с машинами иностранных брендов, собирающимися в Китае на совместных предприятиях по лицензии. В комментариях под публикацией китайские водители живо реагируют и на это соседство, и в целом на получившийся рейтинг. «За рулем» приводит наиболее характерные из высказываний.

«Если сложить результаты продаж бензиновых и гибридных Tank 300, получится мощно!»

«Все, что я могу сказать, это то, что Tank 300 имеет очевидные преимущества с точки зрения цены, производительности, безопасности и надежности. Деньги, которые вы вкладываете в Wrangler или Prado, позволяют купить две "трехcотки" и использовать их по своему усмотрению»

«Отечественные автомобили становятся все лучше и лучше»

«Среди автомобилей стоимостью около 150 000 юаней мне нравится Haval H5 – практичный, проходимый, большой. Хороший автомобиль для путешествий и переездов»

«Модели Tank доминируют – браво, Great Wall!»

«Китайские внедорожники реально на подъеме, у них есть свои особенности»

«Если однажды я смогу позволить себе внедорожник, то наиболее вероятным выбором будет отечественный Great Wall. Судя по всему, в плане выпуска машин для бездорожья они сейчас реально лучшие»

«Prado действительно невыгоден по цене, а некоторые люди все еще тратят 500 000 юаней на покупку этого мусора»

«Текущая цена Prado такая же, как цена жилья в прежние годы...»

«Главное, что он [Prado] по-прежнему уродлив – какой-то большой белый кролик, просто маменькин сынок»

«Prado – тесный второй ряд, маленький бак... А цена – до небес!»

«Этот кусок хлама Prado все еще стоит более 500 000 юаней, и он никому не нужен. Даже если уронить цену тысяч на 200...»

«Wrangler даже в Топ-20 не попал – скоро вообще вылетит с рынка, если цену не снизят»

«В следующем году BAW 212 T01 меняет поколение, и им надо стабилизировать качество и снизить расход топлива»

«Tank – крутой бренд со своими достоинствами, но по асфальту ездить на них все же тяжеловато, а расход топлива слишком велик. Преимущества и недостатки тут в балансе. Так что будьте рациональны – не стоит их перехваливать».

«Весь список – сплошной хлам, кроме Prado»

Источник: Autohome