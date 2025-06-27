Мотор 1.5, 530 л.с., суммарный запас хода – 1000 км. Этот седан будут выпускать в России

Гибрид Voyah Passion EVR с запасом хода 1000 км появится в РФ уже в этом году

Бренд Voyah анонсировал характеристики новой гибридной модификации седана Passion EVR, производство которой будет налажено в России на заводе в Липецкой области. Эта модель станет дополнением к полностью электрической версии в линейке бренда.

Особенностью гибридного седана Voyah Passion EVR является большой суммарный запас хода в 1000 км по стандарту WLTP. Это стало возможным благодаря комбинированной силовой установке. Бензиновый двигатель (1.5 л, 136 л.с.) работает исключительно как генератор, подзаряжая тяговую батарею емкостью 43 кВт*ч.

Два электромотора обеспечивают мощность 394 л.с. и разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды. При этом на чистом электричестве седан может проехать до 200 км.

Комфорт и плавность хода обеспечивает адаптивная пневматическая подвеска Magic Carpet. Интеллектуальная система сканирует дорогу впереди и адаптирует амортизаторы к неровностям. Дорожный просвет может автоматически меняться на 65 мм. Устойчивость автомобиля обеспечивает интеллектуальная система полного привода.

Узнаваемый дизайн автомобиля подчеркивают «алмазная» решетка радиатора со скрытыми логотипами, фирменная светодиодная полоса спереди и скрытые дверные ручки. Гибридную версию Passion EVR отличают эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски.

Салон Voyah Passion EVR создан как комфортное пространство для работы и отдыха. Водительское место оборудовано мультирулем и 12-позиционным креслом, а пассажирам доступны массаж, вентиляция и подогрев кресел. Уровень шума сведен к минимуму. Ощущение простора усиливает огромная панорамная крыша площадью 2,18 кв.м. с защитой от ультрафиолета и электрошторкой. Климат-контроль – двухзонный.

Премьера Voyah Passion EVR состоится в июле 2025 года на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Вскоре после этого откроется предварительный заказ, и станет известна цена. Покупатели смогут воспользоваться господдержкой, получая скидку до 35% (максимум 925 000 рублей) при покупке в кредит или лизинг.

Модель также войдет в список рекомендованных для госзакупок.

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Источник: Voyah