Доверие растет: каждый второй россиянин выберет китайский авто, даже если вернутся «европейцы»

Китайские бренды становятся осознанным выбором, но сомнения в качестве остались

Китайские автомобили перестают быть временной заменой. Согласно исследованию Aquarelle Research и LikePR (есть в распоряжении «За рулем»), они воспринимаются как технологичный и выгодный продукт, особенно среди молодежи и жителей мегаполисов. Половина россиян (52%) готова рассматривать китайскую марку даже при возвращении европейских конкурентов. При этом ценовая разница в 1,5–2 млн рублей увеличивает число желающих купить «китайца» среди сомневающихся в 4 раза.

Проведенное в мае 2025 года исследование показало, что 41% россиян положительно относятся к китайским авто, столько же нейтральны, и лишь 18% настроены скептически. Среди покупателей после 2021 года 61% рассматривал китайские бренды. Главными причинами стали доступная цена, широкий выбор моделей и технологичность. Почти половина опрошенных отметила улучшение качества салона и электроники, треть – повышение безопасности и надежности.

Сейчас 74% россиян готовы купить или рассматривают китайский автомобиль. Наибольшее доверие проявляют молодые люди до 25 лет, жители крупных городов и Дальнего Востока. Для них это современный продукт с хорошим дизайном и комплектацией. Страна производства важна лишь для 42% респондентов. Значительная ценовая разница резко повышает привлекательность китайских марок.

Однако это доверие не абсолютно: треть опрошенных сомневается в качестве, а каждый шестой опасается проблем с сервисом и запчастями.

В целом исследование фиксирует улучшение отношения к китайским авто за последние 3-4 года. Китайские бренды становятся осознанным выбором, предлагая доступность, дизайн и технологии. Готовность половины покупателей не отказываться от них даже при возвращении конкурентов показывает рост лояльности.

«Китайские автомобили перестали быть нишевым продуктом. Они входят в мейнстрим благодаря открытости молодежи и растущему доверию миллениалов. Но чтобы стать действительно массовыми, им предстоит пройти главный тест – доказать свою ценность и надежность тем, кто выбирает и сердцем, и техосмотром», – говорит Анна Пузыренко, CEO агентства LikePR.