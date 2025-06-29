Этот маленький Лэнд Крузер не будет уступать по проходимости «старшему брату»

Toyota раскрыла подробности о новом Land Cruiser FJ, который выйдет в 2026 году

Японский сайт BestCarWeb представил характеристики грядущего небольшого внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, дебют которого намечен на 2026 год.

Эта новинка станет младшей моделью в линейке, однако в своих внедорожных способностях не уступит более старшим версиям — Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

Toyota Land Cruiser FJ будет иметь лонжеронную раму, позаимствованную не от старших моделей, а от более доступного пикапа Hilux Champ, так как рамы старших моделей слишком громоздки. Модель оснастят постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen. Производитель также уменьшит передние и задние свесы, что обеспечит хорошую геометрическую проходимость.

Toyota Land Cruiser FJ

Габариты Toyota Land Cruiser FJ составят 4500 x 1830 x 1850 мм, колесная база – 2750 мм, а масса – 1800 кг. Внедорожник будет доступен с двумя типами моторов: дизельным и бензиновым. Дизельный двигатель 1GD-FTV объемом 2,8 литра будет выдавать 204 л.с. и сочетаться с 8-ступенчатой АКП.

Toyota Land Cruiser FJ

Альтернативой ему станет бензиновый мотор 2TR-FE объемом 2,7 литра с мощностью 163 л.с., который будет работать с 6-ступенчатым автоматом.

На центральной консоли Land Cruiser FJ предусмотрен переключатель режимов электронного управления, включая режимы Eco, Normal и Sport.

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Источник: BestCarWeb