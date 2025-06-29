Этот маленький Лэнд Крузер не будет уступать по проходимости «старшему брату»
Японский сайт BestCarWeb представил характеристики грядущего небольшого внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, дебют которого намечен на 2026 год.
Эта новинка станет младшей моделью в линейке, однако в своих внедорожных способностях не уступит более старшим версиям — Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.
Toyota Land Cruiser FJ будет иметь лонжеронную раму, позаимствованную не от старших моделей, а от более доступного пикапа Hilux Champ, так как рамы старших моделей слишком громоздки. Модель оснастят постоянным полным приводом с дифференциалом Torsen. Производитель также уменьшит передние и задние свесы, что обеспечит хорошую геометрическую проходимость.
Габариты Toyota Land Cruiser FJ составят 4500 x 1830 x 1850 мм, колесная база – 2750 мм, а масса – 1800 кг. Внедорожник будет доступен с двумя типами моторов: дизельным и бензиновым. Дизельный двигатель 1GD-FTV объемом 2,8 литра будет выдавать 204 л.с. и сочетаться с 8-ступенчатой АКП.
Альтернативой ему станет бензиновый мотор 2TR-FE объемом 2,7 литра с мощностью 163 л.с., который будет работать с 6-ступенчатым автоматом.
На центральной консоли Land Cruiser FJ предусмотрен переключатель режимов электронного управления, включая режимы Eco, Normal и Sport.
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Источник: BestCarWeb