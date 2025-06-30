Большой кроссовер с «сердцем» Toyota — есть цены и сроки!

Гибридный кроссовер GAC GS8 Dragon появится на российском рынке в июле

Новая комплектация кроссовера GAC GS8, получившая название Dragon, станет доступна в России с 1 июля 2025 года, сообщила пресс-служба бренда.

Главная фишка новой версии – гибридная силовая установка Toyota Hybrid System (THS), включающая 2-литровый бензиновый двигатель, электромотор и трансмиссию. Суммарная отдача – 427 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 секунды, а расход топлива обещают на уровне 7,8 л/100 км. Внешние отличия от обычного GS8 – в увеличенной решетке радиатора с видоизмененными ячейками в стиле «драконьей чешуи» и обновленном переднем бампере.

Еще одна отличительная черточка – ступичные колпачки с логотипом GAC, всегда остающиеся в горизонтальном положении. Наконец, есть особая приветственная графическая проекция, подсвечивающая пространство возле передних дверей.

Цвета кузова – черный, белый, серый, серебристый и зеленый. По интерьеру – три варианта: белый, коричневый и черный. Мультимедийный комплекс – с русификацией и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а также онлайн-сервисы VK и Яндекс Авто. Есть фирменное телематическое приложение для смартфона. Стоимость GAC GS8 Dragon стартует от 4 599 000 рублей в зависимости от конфигурации автомобиля.