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Мотор 2 л, 427 л.с. и тишина в салоне — крутой кроссовер скоро будет в РФ

GAC представил в России полноразмерный гибридный кроссовер GAC GS8 Dragon

Китайский бренд GAC привез в Россию свой полноразмерный гибридный кроссовер – флагман GS8 Dragon HEV. Это первое знакомство с новой версией модели, которая вскоре появится в России.

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GAC GS8 Dragon
GAC GS8 Dragon

Автомобиль выделяется стильной решеткой радиатора, дизайн которой напоминает чешую дракона. Граненые элементы кузова создают впечатление высокотехнологичной эстетики.

Главное новшество – гибридная силовая установка. Она состоит из 2-литрового бензинового двигателя, электромотора и трансмиссии THS (Toyota Hybrid System), выдавая в сумме 427 л.с. При этом кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды, а его средний расход топлива составляет всего 7,8 л на 100 км. Отметим, что гибридная версия GS8 Dragon работает на бензине с октановым числом 92.

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В основе GS8 Dragon лежит современная платформа GPMA. Усиленный кузов из разных сортов стали обеспечивает высокую жесткость при сниженной массе. Благодаря этому, а также продуманной конструкции, у кроссовера отличная шумоизоляция – разговаривать вполголоса комфортно даже на скорости свыше 100 км/ч.

GAC GS8 Dragon
GAC GS8 Dragon

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Русифицированная мультимедиа поддерживает Apple CarPlay, Android Auto и сервисы VK. Встроенный голосовой помощник активируется командой «Привет GAC» и управляет навигацией, климатом, мультимедиа, телефоном и функциями комфорта. Будущие владельцы также получат доступ к фирменному приложению GAC App для удаленного контроля состояния машины, запуска двигателя, управления климатом и другими функциями.

Официальные цены и полные характеристики GAC GS8 Dragon HEV для российского рынка объявят позднее.

Источник: GAC

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Алексеева Елена
Количество просмотров 291
24.06.2025 
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