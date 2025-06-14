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В китайские кроссоверы «прошьют» российские медиасервисы

Платформа Яндекс Авто дебютирует на флагманском кроссовере GAC GS8

Российская IT-компания Яндекс и китайский автопроизводитель GAC подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

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Его результатом должно стать внедрение платформы Яндекс Авто в автомобили GAC, реализуемые на российском рынке. Правда, пока появление такой системы анонсировано только на одной модели – флагманском кроссовере GAC GS8. Первые поставки GS8, оснащенных российской платформой, запланированы на III квартал 2025 года. Покупатели кроссоверов с Яндекс Авто получат доступ к ряду фирменных сервисов с экрана штатной медиасистемы автомобиля.

GAC GS8
GAC GS8
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В частности, в китайском флагмане уже на первом этапе начнут работать яндексовские Карты, Музыка и Книги.

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Разумеется, сервисы можно будет синхронизировать через свой Яндекс ID и выводить на бортовой дисплей персонализированный контент. Со временем количество сервисов увеличится – к примеру, уже анонсировано появление виртуального ассистента Алиса. А в дальнейшем Яндекс Авто внедрят и на другие, более доступные модели бренда в РФ. По ожиданиям представителей Яндекс и GAC, новая медиаплатформа сделает машины более продвинутыми, комфортабельными и безопасными.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1010
14.06.2025 
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