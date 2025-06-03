В России ввели хорошие скидки на новые машины этой популярной марки

В России кроссоверы GAC получили прямые скидки до 200 тыс. руб

С наступлением лета большую часть моделей бренда GAC можно купить с хорошими скидками. Так, с 1 по 30 июня кроссовер GAC GS3 доступен по спеццене от 2 099 000 руб. Выгода складывается из прямой скидки завода-изготовителя и программы трейд-ин. Также для этой модели в июне действует программа «GS3 за 1,3», реализуемая совместно с Альфа-Банком.

При покупке автомобиля в комплектации GB стоимостью 2 449 000 руб. с привлечением заемных средств и первым взносом в 1,3 миллиона рублей эффективная ставка на оставшуюся сумму составит 0,01%.

По программе «GS8 за 1,8» автомобиль GAC GS8 в комплектации GL можно купить за 3 599 000 рублей (с учетом прямой скидки в размере 200 000 рублей и выгоды по программе трейд-ин в размере 300 000 рублей), с первоначальным взносом 1 800 000 руб. и ставкой 0,01%.

Семейный кроссовер GAC GS4 и спортивный седан Empow 2024 года доступны по цене от 2 799 000 руб. при условии выгоды по программе трейд-ин.

С 1 по 30 июня минивэн GAC M8 доступен по спеццене от 5 199 999 руб. Предложение «Место первых» действует для M8 2023 и 2024 г. в. с учетом выгоды по программе трейд-ин.

Ранее «За рулем» сообщал, что один известный японский автобренд раскрыл, как работает в России при санкциях.

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Источник: пресс-служба GAC