Названы надежные способы оценки качества кузовного сервиса
Как правильно проверить качество кузовного ремонта и покраски машины, рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин. Он пояснил, что проверку нужно начинать с ширины зазоров между деталями после ремонта.
Если они не менялись, то ширина должна соответствовать заводским стандартам. Если детали менялись на аналоги, то допустима небольшая разница (максимум в 1–2 спичечных головки).
Толщиномер пригодится, если деталь ремонтировали, например, заделывали вмятину. Сомнительное качество – это толщина детали после работ более 1 тыс. микрон, рассказал специалист.
Еще он посоветовал обратить внимание на пластиковые детали, которые снимаются при ремонте. Сборка должна быть качественной, а все крепежные элементы затянуты.
Отсутствие микрочастиц мусора указывает на качество покраски. Темные точки или мелкие кратеры на новом покрытии говорят о недостаточно подготовленной системе подачи воздуха для краскопульта.
Также необходимо осмотреть автомобиль на предмет прокраски всех элементов, рассказал Кукарин. Серые пятна выхода грунтовки недопустимы, предупредил специалист.
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Источник: «Газета.Ru»