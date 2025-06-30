Названы надежные способы оценки качества кузовного сервиса

Эксперт Кукарин перечислил 5 способов оценки качества кузовных работ

Как правильно проверить качество кузовного ремонта и покраски машины, рассказал руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин. Он пояснил, что проверку нужно начинать с ширины зазоров между деталями после ремонта.

Если они не менялись, то ширина должна соответствовать заводским стандартам. Если детали менялись на аналоги, то допустима небольшая разница (максимум в 1–2 спичечных головки).

Толщиномер пригодится, если деталь ремонтировали, например, заделывали вмятину. Сомнительное качество – это толщина детали после работ более 1 тыс. микрон, рассказал специалист.

Еще он посоветовал обратить внимание на пластиковые детали, которые снимаются при ремонте. Сборка должна быть качественной, а все крепежные элементы затянуты.

Отсутствие микрочастиц мусора указывает на качество покраски. Темные точки или мелкие кратеры на новом покрытии говорят о недостаточно подготовленной системе подачи воздуха для краскопульта.

Также необходимо осмотреть автомобиль на предмет прокраски всех элементов, рассказал Кукарин. Серые пятна выхода грунтовки недопустимы, предупредил специалист.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»