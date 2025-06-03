Когда самостоятельный уход за кузовом машины может безвозвратно испортить краску

Эксперт Смит перечислил 7 главных ошибок при уходе за кузовом автомобиля

Ради экономии россияне нередко отказываются от услуг профессиональных автомоек, предпочитая самостоятельный уход за кузовом. Владелец сети премиальных детейлинг-центров CarBase Александр Смит назвал семь частых ошибок автомобилистов при самостоятельном уходе за кузовом.

Так, это применение бытовых моющих средств вместо специальных автошампуней. Агрессивные компоненты, содержащиеся в бытовой химии, повреждают защитный слой лака, делая его тусклым и уязвимым для окисления. Нужно использовать только автошампуни с нейтральным pH, обеспечивающие бережную очистку без повреждения защитного покрытия.

Абразивные пасты и жесткие губки оставляют микроцарапины, которые со временем приводят к потере блеска и помутнению краски. Для удаления сложных загрязнений лучше применять бесконтактные очистители или мягкие губки, а полировку лучше доверить специалистам, отмечает Смит.

Еще одна ошибка: очистка кузова от снега щеткой. Даже щетка с мягкой щетиной царапает лак грязью и льдом, оставляя мелкие повреждения.

Также специалист пояснил, что полироль, нанесенный на грязную поверхность, втирает загрязнения в лакокрасочное покрытие (ЛКП), усугубляя повреждения. Перед полировкой нужно хорошо вымыть и обезжирить поверхность.

Профессиональная шлифовка может полностью удалить слой лака, что приведет к необходимости перекраски детали.

Еще одной ошибкой является использование кислотных или агрессивных химических средств для очистки ЛКП. Кислоты разрушают лак, вызывая локальное изменение цвета и, в конечном итоге, коррозию.

Также Смит напомнил, что не следует наносить защитные покрытия под прямыми солнечными лучами. Разогретый лак плохо впитывает защитные составы, а быстрое высыхание ведет к появлению разводов и пятен.

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Источник: Российская газета