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Эти способы помогут сохранить покрытие кузова вашего автомобиля на долгие годы

Водителям перечислили простые и эффективные способы надолго защитить ЛКП машины

Благодаря лакокрасочному покрытию (ЛКП) автомобиль выглядит презентабельно, а его кузов защищен от коррозии. Без должного внимания поверхность кузова начнет мутнеть и отслаиваться. Чтобы этого не допустить, достаточно следовать простым, но эффективным советам специалистов.

Важно регулярно использовать защитные средства для ЛКП. Сейчас на рынке есть большое разнообразие специальных средств. Например, химические варианты на разных этапах защитят кузов машины – скроют мелкие недочеты и на долгое время защитят покрытие от воздействия ультрафиолета, осадков, перепадов температуры и механических контактов.

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Наиболее простым способом защиты является «жидкое стекло» – оно придает ЛКП блеск и создает на поверхности защитный слой, который отталкивает грязь. «Керамика» укрепит слой лака и повысит его устойчивость к механическим воздействиям. Защитная пленка защитит покрытие кузова от камней и песка, спасет ЛКП от ультрафиолета.

Различные составы в виде полироли и воска тоже обеспечат автомобилю красивый блеск, цвет станет более насыщенным. Кроме того, полимеры защитят ЛКП от микроповреждений и осадков.

При этом очень важно правильно проводить процедуру мойки автомобиля, его нужно мыть регулярно, чтобы не допустить скопления грязи, которая может повредить ЛКП. Желательно использовать бесконтактный шампунь и микрофибры для сушки. Благодаря этому можно избежать появления царапин. После мойки на кузов следует нанести различные составы, облегчающие сушку кузова и обеспечивающие дополнительную защиту ЛКП.

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Источник: Тарантас Ньюс

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
31.05.2024
Фото:Depositphotos
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