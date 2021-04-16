5 способов защитить кузов вашего авто: от диких до люксовых

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Прямые солнечные лучи покажут все кузовные огрехи: паутинку из царапинок лака, потертости от веток или следы пескоструя на переднем бампере.

1. Пленки а-ля «Привет, Давидыч»

Наверное, многие встречали и на дорогах, и в интернете лучшие образцы шика — авто в золоте. В 99% случаев такой цвет придает машине не краска, а пленка, которая стала популярной лет 5–7 назад.

В принципе есть два вида пленок: винил (он же ПВХ) и полиуретан. Первый вариант самый популярный: он дешевле, у таких пленок масса расцветок и структур, можно заказать пленку «под карбон» и «под шлифованный алюминий». Но минусы тоже есть: трескается при перепаде температур, со временем выгорает и толщина может меняться в зависимости от того, насколько сильно будут растягивать пленку при нанесении. При этом винил защищает от пескоструя и веток.

Полиуретан — более дорогой вариант, который может продержаться до десяти лет. Из-за толщины около 200 мк (у винила обычно в два раза меньше) более устойчив к царапинам и попаданию мелких камней. Некоторые модели полиуретановой пленки можно даже отполировать. Минус, как обычно, — высокая стоимость.

2. Антигравий

Выбор тех, кто переживает за состояние порогов и колесных арок. Эти кузовные детали чаще всего страдают от реагентов, агрессивной среды и резких перепадов температуры. Любой скол на таких участках может привести к тому, что коррозия разовьется в считаные недели. Поэтому знающие люди наносят антигравий на самые незащищенные участки автомобилей. Есть только один минус — он хорош для локальных участков, нанести на весь кузов не получится.

При этом качественный антигравий должен обладать хорошей износостойкостью, чтобы противостоять ударам, и эластичностью, чтобы не растрескиваться. Например, неплохо себя показал российский состав от Astrohim. Покрытие отлично противостоит абразивному износу и не отслаивается от поверхности. Этот антигравий выпускается в виде аэрозоля и дополнительной оснастки для его нанесения не требуется.

3. Жидкая резина

Это бюджетный вариант для тех, кто хочет защитить автомобиль от мелких повреждений или просто укрепить проблемные участки. Мы, кстати, делали тест жидкой резины трех производителей — вот здесь он.

Баллон стоит от 250 рублей. Обычно в магазинах есть несколько вариантов расцветок: от самых ярких и кислотных до базовых и прозрачных.

При распылении оставляет защитный слой, который позволит избежать царапин и сделает автомобиль реально резиновым на ощупь. Наносится легко, снимается легко, но выглядит на любителя.

4. Жидкая керамика или жидкое стекло

Два похожих способа защиты кузова, но у каждого есть нюансы. Керамика — более твердое покрытие, чем стекло, поэтому держится дольше, если его не увлекаться частыми мойками. Но она сильно дороже.

Жидкое стекло не такое прочное, как керамика, но к плюсам можно отнести его гидрофобность — свойство, благодаря которому капли сами стекают с автомобиля, а грязь меньше прилипает. Но из-за более низкой твердости обновлять покрытие придется втрое чаще по сравнению с керамикой. Важно: ни керамика, ни стекло не защитят от сколов и сильных царапин.

5. Раптор

Такие составы любят оффроудеры. На самом деле, правильнее сказать «полимерное покрытие», но тут произошла история как с ксероксом — имя собственное стало именем нарицательным. Как бы то ни было, толстый слой полимера защищает от жестких касаний с ветками и летящих из-под колес камней.

Более фактурные покрытия — полиуретановые. Они хуже держат удар. Покрытия в мелкую точку — это более дорогие полимочевинные составы. Из минусов можно отметить, что это не дешевое удовольствие, а также то, что такие составы не защищают от коррозии, если очаг находится под раптором. Поэтому перед нанесением не пожалейте денег на антикоррозийную подготовку кузова.

Что взять-то?

Выбирайте способ в зависимости от проблемы: есть желание потратиться, любите кислотные цвета — пленка, охота сэкономить — жидкая резина, нужно защитить только пороги — антигравий.