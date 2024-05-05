Скидка почти миллион и бесплатные парковки: кому такие льготы?

Эксперт «За рулем» пояснил, какие преимущества у владельцев электрокаров в России

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие реальные льготы сегодня предоставляются владельцам электромобилей?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

– При покупке электромобиля российского производства в кредит и лизинг возможна субсидия (до 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей). Электромобилям до конца 2024 года продлили бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог. Прочие льготы регламентируются региональными и муниципальными властями. Многие регионы (свыше 20) отменили для электромобилей транспортный налог.

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодарском крае с владельцев электромобилей не берут плату за стоянку в платных зонах парковки – но нужно оформить официальное разрешение. Растет число выделенных стоянок для электрокаров – их обозначают информационной табличкой 8.4.3.1.

Также в крупных городах проводят локальные акции типа «бесплатная зарядка» – обычно на зарядных станциях отдельных операторов.

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