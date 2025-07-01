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Как найти достойного автоподборщика: советы эксперта

Эксперт Корнев дал рекомендации по поиску автоподборщика

Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рассказал, как найти профессионального автоподборщика.

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Он отметил, что главное в автоподборе – это не просто найти машину, а всесторонне проверить ее (оценить техническое состояние, документы и адекватность цены).

Корнев советует искать автоподборщика в тематических сообществах автолюбителей, особенно если покупателя интересует конкретный бренд. Следует изучить отзывы, сравнить условия работы разных компаний и узнать, какие гарантии предусмотрены.

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По словам Корнева, хороший специалист не только проверит машину, но и укажет, за что отвечает. Так, некоторые компании предлагают компенсацию, если после покупки обнаружатся скрытые дефекты.

Ранее «За рулем» перечислил причины, из-за которых россияне решают продать свои любимые иномарки.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 146
01.07.2025 
Фото:Depositphotos
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