2 литра, передний привод и клиренс 195 мм — этот кроссовер самый дешевый на вторичке

Эксперт «За рулем» перечислил все достоинства и недостатки кроссовера Lifan X70

Эксперт Зиновьев, проанализировав рынок подержанных китайских кроссоверов возрастом 6-7 лет в ценовой категории до 1,5 млн рублей, отметил Lifan X70 как наиболее доступный вариант. Цены на модель начинаются от 800 тысяч рублей, а за самые ухоженные экземпляры могут просить свыше 1,4 миллиона (хотя продавцы готовы торговаться).

Эти машины продавались в России в 2018-2019 годах, собирали их как в Китае, так и в Черкесске.

У Lifan X70 компактные габариты (длина 4390 мм), хороший дорожный просвет (195 мм) и вместительный багажник (419 л), однако доступен он исключительно с передним приводом.

Под капотом обычно стоит атмосферный 2-литровый мотор (136 л.с.) с распределенным впрыском. Эксперт отмечает его склонность к повышенному расходу масла на относительно ранних пробегах. К 120 тысячам км часто возникают проблемы с фазорегулятором, компонентами привода ГРМ и иногда с самой цепью.

Механическая коробка передач хлипкая – к пробегу в 100 тысяч км проявляется износ подшипников и синхронизаторов. На часть машин установлен китайский вариатор WLY (аналогичный использованному на Tiggo 4). Изначально на него давалась 5-летняя гарантия, но все сроки уже истекли.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Отличительной чертой всех Лифанов, начиная с седана Breeze, была быстрая коррозия. Сохранилась она и у X70 – ему рекомендуют регулярный антикор по кругу.

Некоторые элементы ходовой и тормозной систем служили 10-20 тысяч км – ищите лучше неоригинальные запчасти: они долговечнее. Обилие огрехов сборки и мелких поломок объясняет, почему X70 стоит так дешево.

Про другие китайские кроссоверы с пробегом за 1,5 млн подробно рассказываем в этом материале.