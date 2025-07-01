Мотор 2.0, 122 л.с., вариатор, к подвеске вопросов нет — подобрали замену Duster за 1,5 млн на вторичке

«За рулем» рассказал, как выбрать Chery Tiggo 4 на рынке авто с пробегом

На вторичном рынке Renault Duster и Kaptur в хорошем состоянии сейчас стоят в районе 1,5 млн рублей. За эти же деньги можно найти китайский кроссовер возрастом 6-7 лет. Среди них тоже есть неплохие варианты, утверждает наш эксперт Сергей Зиновьев.

Например, переднеприводный Chery Tiggo 4 (2019 г.в.) предлагается в диапазоне 1,1-1,6 млн рублей. Самый распространенный вариант – с атмосферником 2.0 л (122 л.с.) и вариатором WLY CVT7. Хотя этот мотор славится надежностью, с вариатором часто возникают проблемы еще до пробега в 100 тыс. км. К 150 тыс. км нередко выходят из строя подшипники конусов.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Остальные модификации редки. Топовый двигатель 1.5 (147 л.с.) – странное сочетание чугунного блока, распределенного впрыска и турбонагнетателя с жидкостным охлаждением.

Правда, мотор жизнестойкий – до 200 тысяч км не беспокоит. Но «дружит» только с роботом Getrag 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями. Пробег в 100 тысяч км эта коробка выдерживает, а дальше – как повезет.

Механическая пятиступка QR525 (возможна при моторе 2.0) особых проблем не доставляет. Но из-за малых пробегов предельные возможности ее пока не изучены.

К подвеске особых вопросов нет, кроме того, что она жестковата и быстро растрясает стойки стабилизатора. По этой же причине не очень живуча рулевая рейка.

Лакокрасочное покрытие Tiggo 4 довольно уязвимо к сколам и царапинам, что, впрочем, характерно для многих авто в этом сегменте. Хотя защита от коррозии здесь заметно лучше, чем у предшественника Tiggo T11, но до лидеров класса ей все же далеко.

Про другие китайские кроссоверы с пробегом можно прочитать по ссылке.