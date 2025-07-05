Jaguar Land Rover испытывает сиденья с помощью «железной попы»

Кресла для Jaguar Land Rover тестируют роботы, имитирующие 10 лет за 5 дней

Jaguar Land Rover использует роботов для тестирования устойчивости сидений транспортных средств, имитируя десять лет использования в течение нескольких дней.

Комфорт и удобство часто являются решающими факторами при принятии решения о покупке для владельцев роскошных седанов и больших внедорожников. Поэтому Jaguar Land Rover уделяет большое внимание сиденьям, которые являются одними из самых нагруженных частей автомобиля. Когда дело доходит до долговечности и комфорта, компания использует роботов во время разработки. Четыре специальных Occubot от производителя Kuka могут имитировать десять лет сидения, движения и поворотов в течение нескольких дней.

В течение примерно пяти дней роботы могут прикладывать силы более 800 ньютонов (что эквивалентно примерно 82 кг) к каждой конструкции сиденья 25 000 раз, имитируя движения, которые будут выполнять люди с разной формой тела и весом, сидящие на одном из сидений.

Occubots также тестируют долговечность подогрева сидений, что гарантирует, что подогреваемое сиденье будет упругим и останется работоспособным в течение всего срока службы автомобиля. Машины также проверяют, насколько быстро материал наполнителя возвращается к своей первоначальной форме после воздействия различных типов тел.

Встроенные в робота датчики измеряют крутящий момент сотни раз в секунду. Для обеспечения круглосуточной работы с Occubots взаимодействует камера: она делает фотографии через равные промежутки времени, что позволяет независимо контролировать ход работ и выявлять неисправности.

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Источник: Auto-Medienportal