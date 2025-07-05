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Почему при движении в дождь важно правильно выбирать дистанцию

Эксперт Ладушкин рекомендует в дождь увеличить обычную дистанцию в 1,5–2 раза

Автоэксперт Евгений Ладушкин, руководитель LEM Solutions, подчеркнул важность выбора дистанции при движении в дождь. На скорости 60 км/ч автомобиль преодолевает почти 17 м за секунду, а к этому нужно прибавить время реакции водителя и срабатывания тормозов. В ПДД нет строгих норм дистанции – каждый водитель определяет ее сам, учитывая состояние дороги, видимость и свои возможности.

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Для безопасности в дождливую погоду эксперт рекомендует увеличить обычную дистанцию в 1,5–2 раза. Важно следить, чтобы в дождь всегда был включен ближний свет фар – это делает автомобиль заметнее для других участников движения.

Особую осторожность следует проявлять рядом с большегрузами и автобусами. Их широкие шины выбрасывают огромные массы воды, которые могут полностью закрыть обзор через лобовое стекло. Лучшая тактика – заранее увеличить дистанцию или аккуратно обогнать, включив ускоренный режим дворников.

Если водяной вал все же ослепил, Ладушкин советует немедленно включить аварийную сигнализацию и не меняя резко траектории плавно снижать скорость, пока видимость не восстановится.

Источник: RT

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Алексеева Елена
Количество просмотров 198
05.07.2025 
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