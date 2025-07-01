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В июне подешевели автомобили пяти брендов

Цены в июне снизили марки Solaris, Chery, Haval, KGM и Rox

Не менее пяти автомобильных брендов, официально представленных в России, снизили цены на свои модели в июне.

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Так, Solaris удешевил все свои модели (бывшие Hyundai и Kia) с МКП почти во всех версиях. Скидки составили от 90 до 281 тыс. рублей (3,9-12,4%).

Компания Chery удешевила седан Arrizo 8 в комплектациях 2024 года (скидки 90-100 тыс. рублей) и кроссовер Tiggo 8 Pro Max. На прошлогодние версии Tiggo скидка 130-200 тыс. руб., на версии 2025 года – 280-380 тыс. рублей.

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Haval снизил цены на кроссоверы M6, Dargo, Dargo X и Jolion, но только в версиях 2024 года. Сначала M6, Dargo и Dargo X подешевели на 100-150 тыс. рублей. Позднее к ним добавился Jolion (дешевле на 100 тыс. руб.), а M6 получил дополнительную скидку в 50 тыс. рублей.

KGM (бывший SsangYong) «срезал» ценники на весь модельный ряд (Tivoli, Korando, Torres, Rexton) на сумму от 610 000 до 1 050 000 рублей.

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И наконец, китайский производитель Rox значительно снизил цены на гибридный внедорожник 01: семиместная версия подешевела на 953 тыс. рублей, шестиместная – на 1 003 000 рублей (более 10%).

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 564
01.07.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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