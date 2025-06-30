Популярный семиместный кроссовер неожиданно подешевел: известны цены

Компания Chery снизила цены на Tiggo 8 Pro Max в России на 130-380 тыс. рублей

В России подешевел популярный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max. Цены на него снизились от 130 до 380 тысяч рублей в зависимости от версии. В итоге машины 2024 и 2025 г. в. стали стоить одинаково.

Заметнее всего упали цены на модели 2025 года выпуска. Так, комплектация Elite с передним приводом стала дешевле на 330 тыс. рублей, а Dreamline FWD – на 380 тыс. Авто в той же комплектации с передним приводом сбавил в цене 280 тыс., а топовая версия Ultimate AWD подешевела на 350 тыс. рублей.

Что касается моделей 2024 года, то здесь снижение более умеренное: от 130 тыс. рублей в базовых исполнениях до 200 тыс. – у версии Ultimate AWD.

Chery Tiggo 8 Pro Max

В итоге теперь прошлогодние и новые машины стоят одинаково:

Elite FWD – 3 040 000 руб.;

Dreamline FWD – 3 240 000 руб.;

Dreamline AWD – 3 590 000 руб.;

Ultimate AWD – 3 720 000 руб.

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Источник: «Автоновости дня»