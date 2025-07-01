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На Кубани упали продажи новых машин

В Краснодаре продажи новых автомобилей в июне снизились на 15%

В столице Кубани продажи новых машин в июне текущего года упали на 15% относительно июня 2025 года.

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По России в целом продажи снизились на 20% год к году, сообщил руководитель южного дивизиона продаж ГК «Альфа-Лизинг» Владимир Воротилин.

В марте текущего года продажи новых авто в Краснодарском крае упали на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а по стране падение продаж составило 30% год к году. Региональный авторынок в 2025 году восстанавливается быстрее, чем в целом по России, отметил Воротилин.

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Он считает, что это связано с ростом интереса покупателей к новым автомобилям как российских, так и китайских марок. Наибольший объем продаж зафиксирован у таких брендов, как Lada, Chery, Haval, Changan и Geely.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: «Ъ-Кубань»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 240
01.07.2025 
Фото:Depositphotos
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